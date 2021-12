Polveriera Psg: Donnarumma-Navas ai minimi storici, tensione tra Neymar, Messi e Mbappè

CAOS POCHETTINO

L'Equipe racconta del malumore interno allo spogliatoio di Pochettino tra ritardi e trattamenti differenti

La favola del Paris Saint-Germain non esiste. Per chi avesse avuto ancora dei dubbi che la squadra parigina, frutto delle spese degli sceicchi, potesse incontrare qualche problema nel creare un gruppo, i fatti li ha dissipati. I problemi di gestione per Pochettino sono diversi e lo spogliatoio del Psg sarebbe qualcosa di molto simile a una polveriera, con piccoli gruppetti e dispute interne. Anche malcontento per trattamenti diversi e una certa anarchia. Per il resto tutto a posto, in Ligue 1 è primato. Getty Images

A cercare di fare luce sulla situazione della capolista del campionato francese è stato L'Equipe secondo cui il gruppo agli ordini di Pochettino sarebbe diviso in due gruppi principali con Neymar e Messi da una parte e Mbappé dall'altra. Del resto è di qualche settimana fa il battibecco tra il francese e il brasiliano direttamente in partita.

Non solo. Rispetto al recente passato anche il rapporto tra Donnarumma e Keylor Navas sarebbe peggiorato notevolmente. Il continuo avvicendamento tra i due, nonostante le parole di rito dell'ex Milan e del nazionale costaricano, sta logorando entrambi e un episodio accaduto dopo lo 0-0 col Nizza sarebbe stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Parlando con il collega al Nizza Bulka, con i guanti dello stesso sponsor tecnico, Navas gli avrebbe detto guardando Donnarumma: "Questi guanti li hanno solo i portieri migliori". Ovviamente Donnarumma utilizza un altro marchio. Il loro rapporto è ai minimi storici.

Oltre a questo diversi giocatori non sarebbero contenti della gestione disciplinare di alcuni colleghi, denunciandone favoritismi. Come per Icardi, al quale vennero concessi diversi giorni di riposo vista la situazione con la moglie Wanda con tanto di volo privato per tornare in Italia.

E il trattamento diverso lo avrebbero anche Neymar, Messi e altri, portando una certa anarchia al campo di allenamento. Il brasiliano non è stato punito per un ritardo per evitare fughe di notizie, mentre - come riporta L'Equipe - in un'altra occasione due giocatori sudamericani avrebbero scelto di non allenarsi - perché stanchi - senza avvisare allenatore o staff tecnico.

Come Messi e Paredes che dopo la festa per il Pallone d'Oro dell'argentino non si sono presentati all'allenamento, ufficialmente per gastroenterite, però...