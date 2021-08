Pochettino: "Mbappé è convocato, non mi ha detto di volere andare via"

PSG

Nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Reims, l'allenatore del club parigino ha parlato della delicata situazione del giovane attaccante

"Kylian si è allenato molto bene, come al solito. E' convocato per domani. Se mi ha annunciato l'intenzione di partire? No". Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, sulla situazione di Mbappé, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid. "Il nostro presidente e il direttore sportivo hanno già chiarito la situazione", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Reims. Getty Images

Sul nuovo acquisto Leo Messi, ha aggiunto: "Come sappiamo, è un grande professionista, si sta adattando molto velocemente ai suoi compagni, alla società, è un grande giocatore". Per la partita con il Reims Pochettino ha convocato, oltre a Mbappé e al campione argentino, anche Neymar: "Non ho ancora deciso del tutto chi giocherà, vedremo se tutti e tre potranno giocare dall'inizio della partita". Il PSG è capolista della Ligue 1, con tre vittorie in tre partite e domani andrà a caccia del quarto sigillo.