Pirlo, falsa partenza in Turchia: prende quattro gol dall'Alanyaspor

Comincia male l'avventura di Andrea Pirlo nel campionato turco: il Faith Karagumruk perde 4-2 in casa nella prima partita stagionale giocata contro l'Alanyaspor allenato da un altro italiano, Francesco Farioli. La squadra dell'ex Juventus è andata sotto di due gol nel primo tempo per le reti di Eduardo e Bekiroglu. Fabio Borini, altra vecchia conoscenza della Serie A, ha riaperto i giochi nella ripresa ma ancora Eduardo ha gelato lo stadio Ataturk di Istanbul segnando l'1-3, seguito dal 2-3 firmato Davide Biraschi (in prestito dal Genoa) fino al 2-4 finale di Yardimici che al 90' ha rovinato le speranze di recupero del Karagumruk.