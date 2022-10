Pirlo, falsa partenza: col Karagumruk terzo ko e zona retrocessione a due punti

AVVIO IN SALITA

L'ex tecnico della Juventus in difficoltà in Turchia: "Stiamo lavorando, ma non vedo novità positive purtroppo"

© Getty Images L'avventura in Turchia di Andrea Pirlo non decolla. L'ex tecnico della Juventus, ora allenatore del Karagumruk, non vince dal 27 agosto e in sette giornate di campionato ha totalizzato solamente sei punti. "Non possiamo subire quattro gol ogni match. Facciamo sempre gli stessi errori", sono state le parole di un Pirlo amareggiato dopo la seconda sconfitta della squadra. E poi ha aggiunto: "Partiamo male e la partita si mette in salita per noi. Stiamo lavorando, ma non vedo novità positive purtroppo".

Un momento di sensibile difficoltà che non sembra in procinto di finire. Il tecnico bresciano, infatti, ha da poco incassato la sua terza sconfitta stagionale in campionato, cedendo 2-1 in casa contro l'Istanbulspor. E pensare che proprio contro l'Istanbul, il Karagumruk era passato addirittura in vantaggio con Diagne al 37′, finché gli ospiti non hanno ribaltato il punteggio grazie alle reti di Rroca al 69′ e di Topalli al 74′. Inevitabilmente la classifica piange e Pirlo, dopo sette giornate di SuperLig, al momento si trova al quattordicesimo posto con soli due punti di margine sulla zona di retrocessione.

La necessità di risollevarsi, oggi più che mai, sembra quindi impellente e l'ex tecnico juventino potrà fare affidamento sull'esperienza dei tanti calciatori con un passato in Serie A che oggi lo stanno accompagnando in questa avventura turca. Viviano, Borini, Biraschi, Ricci, l'autore di ben quattro assist Caner Erkin (ex Inter con zero presenze) e il nuovo arrivato Adem Ljajic, fresco d'ingaggio da parte del club turco. Saranno loro la scala che permetterà al gruppo di risalire da un pozzo che sembra sempre più buio?