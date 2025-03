Perù, l'allenatore si scaglia contro l'arbitro: steso con un colpo di karate

Nuovo episodio di violenza che ha visto coinvolto un arbitro nel mondo del calcio, ma questa volta il direttore di gara da aggredito si è trasformato rapidamente in aggressore. Siamo in Perù, durante la sfida di Coppa del Perù tra Sport Huaquilla e Magdalena CEDEC tenutasi ad Ancash, un membro dello staff tecnico della squadra ospite ha invaso in campo con una bottiglia in mano per protestare verbalmente e fisicamente contro il direttore di gara. L'arbitro però ha reagito mandando al tappeto l'aggressore con un colpo di karate dritto sul volto.