Periodo nero per Messi al Psg: ora anche l'infortunio

Periodo non proprio felice per Lionel Messi al Psg. La sua avventura in Francia non è iniziata nel migliore dei modi: ancora nessun gol, il pareggio con il Brugge in Champions e la tensione con Pochettino dopo la sostituzione contro il Lione. Ora per la Pulce argentina anche il primo stop per un colpo ricevuto al ginocchio sinistro che lo terrà ai box qualche giorno facendogli saltare la sfida con il Metz di domani.