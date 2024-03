Paura in Estudiantes-Boca: malore in campo per il cileno Altamirano

Paura in campo durante la partita tra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la Coppa d'Argentina: l'incontro è stato interrotto dopo un malore improvviso che ha colpito il centrocampista cileno dell'Estudiantes Javier Altamirano. Il giocatore di 24 anni è crollato con spasmi facciali dopo 27 minuti di gioco allo stadio dell'Estudiantes a La Plata. La stampa locale ha riferito che Altamirano era stabile e cosciente quando è stato ricoverato d'urgenza all'Istituto medico platense, dove è rimasto sotto osservazione per sottoporsi oggi a nuovi esami.