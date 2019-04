Papa Francesco: "Messi è come Dio? Sacrilegio, ma..."

01/04/2019

Messi come Dio? Il paragone è azzardato e anche Papa Francesco è intervenuto sul dibattito: "In teoria, è un sacrilegio". Questa la risposta del Santo Padre stuzzicato da Jordi Evolè per il programma della tv spagnola "Salvados". Bergoglio è argentino proprio come il fenomeno del Barcellona e ama il calcio: "Non si può dire che Leo è come Dio. Io non lo credo... tu lo credi?".



Il Papa ha poi continuato: "Sono modi di dire popolari, dei tifosi... Certo che è bello vedere Messi giocare". Insomma, Messi è il Dio... del calcio.