Osimhen al Galatasaray: c'è una clausola per l'addio già a gennaio

Il nigeriano rinnova col Napoli e ottiene una clausola più bassa, oltre alla possibilità di lasciare la Turchia a gennaio. Intanto decine di migliaia di tifosi lo hanno accolto a Istanbul

Decine di migliaia di tifosi hanno accolto Victor Osimhen a Istanbul come una vera star. Arrivato nella notte in Turchia, l'attaccante nigeriano si è subito esibito nella tipica coreografia del Galatasaray, col quale in giornata farà le visite mediche prima di firmare il contratto fino a giugno 2025: arriva dal Napoli in prestito secco con ingaggio (10 milioni netti) pagato interamente dal club turco.

Osimhen, che ritrova Mertens, ha parlato alla stampa turca: "Atmosfera incredibile, è una bella sensazione essere qui davanti a una delle migliori tifoserie del mondo. Ci vediamo allo stadio, voglio far gridare i tifosi a ogni gol. Mertens? Un grande ragazzo, ho parlato con lui prima di decidere, sarà bello incontrarci di nuovo". L'affondo del Galatasaray è arrivato dopo l'infortunio di Mauro Icardi - che comunque dovrebbe rientrare in un mesetto a formare un trio che promette spettacolo - e ha trovato terreno fertile nel Napoli, per il quale Osi era ormai fuori rosa e fuori dal progetto, quasi ingombrante.

A proposito del club azzurro, prima di accettare il Gala c'è stato un dovuto passaggio burocratico col capocannoniere dello scudetto 2023: il rinnovo di contratto di un anno, fino al 2027, visto che, in caso contrario, a giugno il Napoli si sarebbe ritrovato Osimhen a Castel Volturno in scadenza solo 12 mesi dopo. Nell'ambito di questo rinnovo c'è da segnalare un retroscena: l'abbassamento della clausola a 75-80 milioni, in modo da avere più libertà di essere ceduto a titolo definitivo nella prossima stagione.

Inoltre Osi ha strappato anche una promessa - questa dal Galatasaray - di poter lasciare la Turchia già a gennaio nel caso bussi alla porta un top club tra dieci indicati dallo stesso giocatore. Insomma, un legame partito fortissimo quello col Gala ma che lo stesso Osimhen non promette essere "per sempre": la sua speranza è quella di rientrare al più presto in una delle leghe europee più importanti per giocare la Champions.

