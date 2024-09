Osimhen al Galatasaray scuote Icardi: arriva il post criptico sui social

© instagram

Se i tifosi del Galatasaray sono andati in delirio per l'acquisto di Victor Osimhen, c'è pure chi sorride di meno e sembra lanciare frecciate sui social. Parliamo di Mauro Icardi, da più stagioni ormai trascinatore della squadra turca a suon di gol. Nelle ore in cui si parlava tanto dell'arrivo del nigeriano, ecco arrivare il post dell'ex Inter in versione 'animale' su Instagram: "Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l'attenzione".