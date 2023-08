Manchester United, Onana prende gol da centrocampo col Lens

united-lens

Sotoca (Lens) in amichevole trova il jolly da centrocampo battendo l'ex portiere dell'Inter

Manchester United, Onana prende gol da centrocampo con il Lens























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In Inghilterra sta facendo discutere il gol preso da André Onana nell'amichevole contro il Lens: i francesi hanno sbloccato il match con un grande jolly azzeccato da Florian Sotoca, che ha azzeccato il tiro da centrocampo battendo l'ex portiere dell'Inter posizionato ampiamente fuori dai pali. Poi il Manchester United ha rimontato ma ovviamente negli occhi dei nuovi tifosi dei Red Devils rimane la disavventura del camerunese.

D'altronde Onana, voluto fortemente da Ten Hag e pagato 55 milioni dallo United, è abituato a giocare molto alto, complice la grande abilità coi piedi spesso si trova tra area e centrocampo facendo alzare la linea difensiva della squadra dando una mano in costruzione. Il rischio è proprio quello di subire gol in questa maniera, cosa che all'Inter non gli era capitata: Sotoca, poco dopo la linea di centrocampo, ha tirato di prima vedendo il portiere fuori dai pali, Onana ha provato ad arretrare non riuscendo però a rimediare.