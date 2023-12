Onana: "Gli errori? Anche all'Inter, ma ora è amore eterno con i nerazzurri"

INGHILTERRA

Il portiere del Manchester United traccia il bilancio della sua prima parte di stagione in Premier League: "Sono sicuro che le cose miglioreranno"

Finora la sua stagione al Manchester United è stata zeppa di errori e critiche, ma André Onana ricorda che era stato lo stesso anche quando arrivò all'Inter. "Gli errori sono parte dell'apprendimento, è successa la stessa cosa all'Inter: all'inizio mi criticavano, ma adesso è amore eterno con i nerazzurri. Sono sicuro che le cose miglioreranno, quando si hanno le capacità è solo questione di tempo", ha detto il portiere camerunese.

"Ho lavorato tutta la vita per arrivare dove sono adesso. E' un grande orgoglio rappresentare il Manchester United, vestire questa maglia, che pesa tantissimo. Oggi sono felice", ha aggiunto a Sky.

"Gli errori? Sono parte dell'apprendimento - ha ribadito Onana - , si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato. E' successa la stessa cosa anche all'Inter: all'inizio mi criticavano, ma guarda poi com'è finita... Adesso è amore eterno con i nerazzurri. Il Manchester United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative, ma sono sicuro che facendo sempre meglio, da qui a breve, sorrideremo insieme come successo con l'Inter: in pochi credevano in noi, ma abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci".

Sul futuro: "Ora, allo United, ho il mio futuro in mano, non ci resta che rialzarci e sono sicuro che lo faremo. Per questo dico che la vita è fatta di momenti, e in quanto tali, nel bene o nel male, sono sempre temporanei. Ci possono essere stagioni buone e stagioni cattive, nella vita devi capire quando goderti i momenti belli e quando invece devi sopportare quelli brutti. Siamo esseri umani, tutte queste cose ci aiutano a imparare".