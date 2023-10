De Gea-Manchester United, il ritorno: potrebbe sostituire Onana durante la Coppa d'Africa

LA SUGGESTIONE

Il calciatore spagnolo potrebbe sostituire il portiere camerunense, impegnato a inizio 2024 nella competizione continentale con la propria nazionale

Onana si prende la rivincita: rigore parato al 97', Old Trafford lo acclama























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel futuro di David De Gea potrebbe esserci nuovamente il Manchester United. Dopo l'addio in estate seguito da alcune polemiche in merito al comportamento tenuto dai Red Devils, il portiere spagnolo potrebbe tornare a difendere i pali della squadra inglese complice l'arrivo della Coppa d'Africa e la conseguente assenza di Andrè Onana. Lo scorso settembre l'ex giocatore dell'Inter ha riaperto alla Nazionale dopo l'esclusione avvenuta al Mondiale, mettendo così in seria difficoltà la formazione di Erik Ten Hag.

Con l'arrivo della competizione continentale, il portiere africano sarebbe destinato a volare in Costa d'Avorio lasciando sguarnita la retroguardia dello United lungo tutto gennaio, prolungando eventualmente la propria assenza al mese successivo in caso di raggiungimento della fase a eliminazione diretta da parte della propria compagine.

Una situazione che non lascia di certo tranquillo il club della famiglia Glazer che, dopo un inizio di stagione complicato, ha finalmente ritrovato Onana, protagonista di una serie di parate decisive nel match contro il Copenaghen fra le quali spicca il rigore parato a Larsson in pieno recupero. La presenza come riserva del turco Altay Bayındır non dà garanzie, soprattutto su un periodo così lungo, motivo per cui De Gea è tornato di moda.

Secondo quanto riportato dal Sun il calciatore iberico avrebbe più volte viaggiato in direzione Manchester nelle ultime settimane, lasciando così spazio alla fantasia dei tifosi che non hanno mai dimenticato De Gea, inneggiato dai fan nei momenti più complicati di Onana. L'ex portiere avrebbe l'appoggio dei compagni di squadra con cui è rimasto in ottimi rapporti, tuttavia sarà necessario superare lo scoglio legato al mancato rinnovo dovute alle proposte al ribasso del club.