Old Firm: i Rangers vincono dopo nove anni in casa del Celtic

I Rangers si aggiudicano l'Old Firm battendo in trasferta il Celtic 2-1 nell'incontro valido per la 21/a giornata del campionato scozzese, ora riaperto. A Celtic Park, la squadra di Gerrard passa in vantaggio con Kent dopo il rigore sbagliato da Christie. La formazione di Lennon pareggia provvisoriamente con Edouard, nella ripresa gol vittoria di Katic. Il successo permette ai Rangers, al primo successo a Celtic Park dopo nove anni, di salire a 52 punti e avvicinare a -2 la capolista Celtic che però ha una gara da recuperare.