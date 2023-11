Olanda, Overmars sospeso un anno per messaggi inappropriati a colleghe

IL CASO

Lo ha stabilito il Tribunale sportivo olandese: interdetto "dall'esercitare qualsiasi funzione" con qualsiasi organizzazione nei Paesi Bassi

© Getty Images L' ex calciatore di Arsenal e Barcellona, Marc Overmars, è stato sospeso dal Tribunale sportivo olandese per un anno dopo aver ammesso di aver inviato messaggi inappropriati a delle colleghe. Overmars ha lasciato il suo ruolo di direttore sportivo nel club olandese dell'Ajax l'anno scorso e si è scusato per il suo comportamento. Successivamente è stato nominato direttore sportivo del club belga Anversa.

Il Tribunale sportivo olandese ha deciso che a Overmars dovrebbe essere interdetto "di esercitare qualsiasi funzione" con qualsiasi organizzazione affiliata alla Federazione calcistica olandese per un periodo di due anni, uno dei quali è sospeso. Il divieto non pregiudica il suo lavoro in Belgio. Anversa non ha reagito immediatamente alla notizia della sospensione di Overmars.