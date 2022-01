Olanda, lei arbitro e lui calciatore: la storia d'amore nata con un'espulsione

LA STORIA

Shona Shukrula e Jeff Hardeveld hanno ufficializzato la loro relazione con un post su Instagram direttamente da piazza San Pietro a Roma

Lei arbitro professionista, lui calciatore di seconda divisione in Olanda. La loro storia d'amore è stata ufficializzata attraverso i social, con un post su Instagram pubblicato direttamente da piazza San Pietro, a Roma, dove la coppia ha trascorso i primi giorni del nuovo anno. Quella di Shona Shukrula e Jeff Hardeveld è una delle storie più romantiche e curiose degli ultimi tempi nel mondo del pallone: tutto sarebbe nato pochi mesi fa, quando lui, nel corso di un match tra il suo Emmen e l'FC Eindhoven, ha rimediato un cartellino rosso e, uscendo dal campo tra le proteste, ha incrociato lo sguardo di lei, che operava come quarto ufficiale di gara.

I due hanno fatto molto parlare di loro in Olanda e sulla questione è dovuto intervenire anche un portavoce del capo degli arbitri, Dick van Egmond, per rassicurare tutti su possibili conflitti d'interesse: "Siamo a conoscenza della relazione e Shona Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. È tutto. La loro relazione non è un problema per noi. Auguriamo loro tutta la fortuna del mondo".