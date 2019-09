Olanda, convocato il figlio di Gullit nell'Under 19

PROMESSA ORANGE

Nel panorama del calcio mondiale si fa largo un altro figlio d'arte. Si tratta di Maxim Gullit, il più piccolo dei figli di Ruud, leggenda del Milan e della Sampdoria. Ha 19 anni, gioca nell'AZ Alkmaar e ha già debuttato tra i professionisti nelle fila della seconda squadra del club. Prestazioni che gli sono valse anche la convocazione del ct olandese dell'Under 19 e l'esordio in orange proprio contro i pari età della nazionale italiana.

Presenza che non è passata inosservata. Pochi minuti in campo per far tornare indietro i ricordi e alimentare nuove speranze e sogni di gloria. Un altro Gullit si prepara a sfondare. E nel frattempo il padre si complimenta con lui su Instagram.