Olanda, bufera su Van Gaal: in panchina contro la Germania da positivo al Covid

E' bufera su Louis Van Gaal. Infatti si è saputo, per ammissione dello stesso ct dell'Olanda, che è andato in panchina, alla 'Johan Cruijff Arena' per l'amichevole con la Germania, pur essendo positivo al Covid. Nel corso della conferenza stampa successiva alla partita, Van Gaal aveva spiazzato i presenti dicendo "non vi avvicinate, sono positivo al Covid".

Getty Images