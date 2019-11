Nuova vita per Adriano: è il nuovo direttore vendite di adidas in Brasile

Dall'essere l'Imperatore in campo a diventare parte di un impero fuori, il passo per Adriano non è stato così difficile. L'ex centravanti dell'Inter ha iniziato una nuova avventura nel mondo del calcio, questa volta fuori dal rettangolo di gioco: Adriano è il nuovo direttore vendite di adidas in Brasile e prenderà parte al coordinamento degli eventi per il lancio delle nuove divise di Flamengo e San Paolo, squadre in cui ha militato.