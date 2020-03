Neymar è tornato in Brasile ma non dimentica i medici

O NEY A CASA

C'è anche Neymar tra i grandi calciatori che hanno abbandonato le proprie città di adozione, e le squadre per cui giocano, per tornare a casa. Il campione del Psg ha lasciato Parigi in piena emergenza coronavrisu ed è volato in Brasile. Per la precisione nella località balneare di Mangaratiba dove possiede una villa. Neymar è arrivato con un volo privato e sarebbe stato autorizzato dal suo club. Tra qualche giorno avrebbe intenzione di spostarsi sulla costa paulista, a Guarujà, dove possiede un'altra abitazione. Neymar, un applauso agli operatori sanitari

Questo nonostante anche in Brasile comincino ad essere prese misure per limitare gli spostamenti delle persone. "O Ney" non si è comunque dimostrato indifferente alla situazione sanitaria mondiale e ha voluto sostenere personalmente l'operato degli operatori sanitari.

Vedi anche juventus Juve: Higuain, Pjanic, Khedira e Bentancur lasciano Torino con l'ok del club