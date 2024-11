Neymar nel caos: altro stop fisico, l'Al Hilal pronto a svincolarlo a gennaio

Neymar sta vivendo un momento tutt'altro che facile in Arabia Saudita. Dal 2023 in forza all'Al Hilal (l'ha acquistato dal Barcellona), il brasiliano si è fermato nuovamente in occasione della seconda partita disputata al rientro dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 12 mesi. In campo al minuto 58 contro l'Esteghlal (Champions League asiatica), il 32enne ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a pochi minuti dal termine per una lesione al tendine del ginocchio destro. Uno stop pesante che lo costringerà a stare nuovamente lontano dai campi dalle quattro alle sei settimane.