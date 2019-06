Neymar, il numero 2 della Federcalcio brasiliana non lo vuole alla Copa America

05/06/2019

Il caso Neymar, accusato di stupro da una modella brasiliana, sta spaccando in due anche la Federcalcio brasiliana. Il numero 2, Francisco Noveletto, chiede al fuoriclasse un passo indietro: "Neymar dovrà rinunciare alla Copa America - ha detto alla tv brasiliana SBT - Un nuovo video che lo riguarda starebbe per uscire. Un filmato che lo sottoporrebbe a forte pressione psicologica". Di altro avviso il presidente: "Abbiamo totale fiducia in lui".