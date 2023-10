Newcastle, il tecnico Howe: "Tonali può giocare, sta gestendo con forza questo momento"

NEWCASTLE

Il tecnico Howe alla vigilia della sfida con il Crystal Palace: "Gli daremo il sostegno di cui ha bisogno"

© Getty Images Sandro Tonali "si è allenato due volte questa settimana con noi, è disponibile e può giocare". Il centrocampista azzurro potrebbe scendere in campo sabato nella sfida di Premier League contro il Crystal Palace: lo ha confermato alla vigilia l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, sottolineando che il giocatore, indagato nel caso scommesse sta vivendo questo momento difficile "con rispetto e dignità". "Sandro è con noi, si è allenato due volte e può essere convocato - ha detto Howe in conferenza stampa - Come per tutti gli altri giocatori, analizzerò le prestazioni in allenamento, e Tonali si è allenato bene".

E ancora: "Ha avuto due settimane particolarmente difficili, ma per come ho potuto vederlo io sta gestendo questo momento con molta forza. Giocherà domani? Dovrò prendere una decisione, ma sarà solo in base ad aspetti sportivi, perché dovrà essere la migliore decisione per il bene della squadra. Come società di calcio - ha detto ancora Howe - lo abbracceremo, lo proteggeremo, cercheremo di dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto. È quello che stiamo cercando di fare, parlando molto con lui e con la sua famiglia. Sarà molto importante parlare anche con le persone che gli stanno vicine. Per me è assolutamente cruciale, la parte più importante di tutta la vicenda è Sandro e il suo benessere - ha aggiunto il tecnico dei Magpies - È molto facile dimenticare quanto sia giovane. Ha cambiato vita, venendo dall'Italia all'Inghilterra. È già abbastanza difficile da affrontare, e ora ha anche questa situazione da gestire".