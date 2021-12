New York campione in Mls, l'allenatore Deila festeggia... in mutande

New York City FC ha vinto la Mls Cup 2021. La squadra di Deila ha battuto i Portland Timbers in finale al Providence Park, imponendosi 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 al 120'). Decisive le parate di Johnson nella serie dal dischetto - due, su Mora e Valeri - e la rete di Callens. Alla fine della gara Ronny Deila, ex giocatore norvegese non di gran successo ed ex allenatore del Celtic, nel 2020 e' diventato allenatore del New York City e ha promesso ai tifosi che avrebbe esultato in mutande in caso di vittoria del campionato. Detto, fatto.