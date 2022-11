Neuer shock: "Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte"

© Getty Images

Manuel Neuer scuote il mondo del calcio. Il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca ha annunciato di essere malato: "Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte", le parole in un post Instagram. L'estremo difensore non gioca dall'8 ottobre per un infortunio alla spalla e negli ultimi allenamenti è apparso con un vistoso cerotto sul volto. Adesso il suo rientro in campo è vicino: già nel weekend potrebbe giocare contro l'Hertha.