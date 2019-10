Nagatomo si fa manga: sarà protagonista in Holly & Benji

CURIOSITÀ

Dal campo al piccolo schermo. Yuto Nagatomo sarà special guest di un episodio speciale, fuoriserie, di Holly e Banji, il primo a essere prodotto dal 1994. La puntata verrà trasmessa nel corso di una maratona sportiva di più di 24 ore.

, autore del manga, farà incontrare Nagatomo e Hutton 8Tsubasa in una storia inedita, incentrata suiSi tratta di un remake, quindi, di Captain Tsubasa, che arriverà prossimamente su Italia 1, con i nomi giapponesi e non europeizzati. Si ritroveranno i personaggi storici di Holly e Benji e un ospite in più, Nagatomo.