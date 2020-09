Mourinho: prima le scintille con Lampard, poi insegue Dier

Il soprannome di José Mourinho è 'Special One' e martedì sera abbiamo avuto un'ulteriore prova del perché. A un quarto d'ora dal termine di Tottenham-Chelsea infatti, sfida valida per gli ottavi della Coppa di Lega inglese, il tecnico portoghese, con i suoi sotto 1-0 e alla ricerca del gol del pari, si è accorto che la sua squadra era momentaneamente in dieci perché Eric Dier era scappato in bagno per un bisogno improrogabile. Mourinho, sorpreso e furioso, si è quindi precipitato negli spogliatoi per riportare immediatamente in campo il suo giocatore e le immagini hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web. Prima dell'inseguimento di Dier, Mou era stato protagonista di un battibecco con Frank Lampard, con cui ha condoviso 4 anni ai Blues. Maestro e allievo hanno avuto un confronto acceso nel corso del primo tempo ma poi la situazione è rientrata e i due si sono stretti la mano.