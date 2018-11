Mourinho: "Casillas mi ha sempre affrontato ma di nascosto"

23/11/2018

Botta e risposta tra Iker Casillas e José Mourinho . Tutto è partito dalle parole del portiere che, riferendosi al periodo insieme al Real Madrid , aveva detto: "In quel momento ho preferito tacere per il bene della squadra ma oggi prenderei il toro per le corna e affronterei Mourinho". Il portoghese non si è fatto pregare: "Mi sembrano parole di uno che è alla fine della sua carriera. Mi ha affrontato ma sempre di nascosto ".

I due avevano passato insieme tre stagioni, dal 2010 al 2013, con la maglia dei blancos senza mai legare, ecco il motivo delle parole di Casillas durante Universo Valdano: "L'arrivo di Mourinho aveva il fine di competere con il Barcellona ma stava venendo fuori un madridismo che non mi piaceva, con momenti di grande tensione. Vincemmo anche la Liga e avevamo la sensazione di aver neutralizzato i blaugrana, sbagliando. Sembrava ci fosse una guerra politica tra Catalogna e Spagna: amo il Real Madrid e voglio che vinca ma senza arrivare a questi estremi".



Mourinho, interpellato da A Bola, ha risposto così allo spagnolo: "Quando dice che non mi ha affrontato non corrisponde alla verità: lo ha sempre in un modo in cui nessuno è migliore di lui, di nascosto. Sembra un'intervista di qualcuno che è a fine carriera".