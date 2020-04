Mou, mini-allenamento al parco: non rispettato distanziamento sociale

In Inghilterra continuano a crescere contagi e morti per il coronavirus, ma questo non sembra preoccupare particolarmente i calciatori inglesi. L'ultimo spiacevole episodio vede tra i protagonisti José Mourinho che, all'insaputa del Tottenham, ha organizzato un mini-allenamento al parco con tre giocatori che vivono nel nord di Londra: Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombele. Come riportato dal Daily Mail, tutti avrebbero violato la direttiva governativa secondo cui l'esercizio fisico all'aperto può essere intrapreso solo con un'altra persona della propria famiglia. Sanchez e Sessegnon, inoltre, sono stati pizzicati a correre uno a fianco all'altro senza rispettare il distanziamento sociale che in Inghilterra è di due metri, come testimoniato da un video postato su Twitter.