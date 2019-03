Morte Sala, il pilota non poteva guidare di notte

30/03/2019

Mentre le indagini proseguono per accertare le cause della morte di Emiliano Sala, precipitato nella Manica nel tragitto tra Nantes e Cardiff lo scorso 21 gennaio, vengono fuori nuovi indiscrezioni. Secondo la BBC il pilota dell'aereo, David Ibbotson, era daltonico e per questo motivo non aveva il permesso di volare di notte ma solo di giorno. Qualche settimana fa era emerso che Ibbotson aveva una licenza per il volo privato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti ma che non gli consentiva di trasportare passeggeri nell'Unione europea.