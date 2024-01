Morte Beckenbauer: tra idee e omaggi la Germania si muove per il suo "Kaiser"

La morte di Franz Beckenbauer ha scosso il mondo del calcio intero, in particolar modo quello tedesco. Nelle ore successive alla notizia non stanno mancando le proposte per onorare al meglio il ricordo di uno dei calciatori tedeschi più iconici nella storia del calcio e da istituzioni ed ex compagni di squadra piovono idee. Un parlamentare della Turingia ha proposto di trasformare l'8 luglio nel "giorno del Kaiser Beckenbauer" in omaggio al Mondiale vinto nel 1990. L'ex Berti Vogts ha invece pensato di intitolargli la Coppa di Germania.