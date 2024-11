Mondiali, Qual. Sudamerica: inciampa il Brasile, crolla l’Argentina

PARAGUAY-ARGENTINA 2-1

All'Estadio Defensores del Chaco di Asunción cade l’Argentina di Leo Messi, sconfitta 2-1 dal Paraguay. La Seleccion è la prima a colpire, portandosi in vantaggio dopo appena dieci minuti con Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter impatta di mancino su splendido assist di Enzo Fernandez, ma la rete viene annullata dall’arbitro per un possibile fuorigioco: a far sorridere l’attaccante ci pensa però il Var, che convalida la rete. L’Argentina si porta così sull’1-0, ma al 19’ incassa il pareggio. A ristabilire la parità per il Paraguay è Sanabria, autore di una splendida rovesciata nel cuore dell’area di rigore avversaria: gesto tecnico da incorniciare per la punta del Torino di Vanoli. L’Albirroja passa quindi avanti a inizio ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione: Diego Gomez crossa e Alderete incorna Emiliano Martinez, regalando il 2-1 finale ai padroni di casa. Entrato in campo a cinque minuti dal termine, Castellanos prova a pareggiare il match in pieno recupero: l’attaccante della Lazio tenta di sorprendere Gatito Fernandez con un colpo di testa da ottima posizione, ma non inquadra lo specchio della porta. L’Argentina resta quindi a 22 punti, sempre in cima al gruppo di qualificazione, dove potrebbe essere però agganciata dalla Colombia. Il Paraguay sale invece a quota 16.