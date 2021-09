Mondiale per club, Rio si candida dopo rinuncia Giappone

NUOVA SEDE

Il sindaco: "Ci sono dei contatti con la Fifa. Non è semplice perché sembra che ci sia la volontà di organizzare questa competizione in Asia"

La città di Rio de Janeiro vuole organizzare il Mondiale per club 2021, dopo la rinuncia del Giappone che avrebbe dovuto ospitarlo a dicembre. Lo ha annunciato il sindaco della metropoli brasiliana, Eduardo Paes. "Lavoriamo a questo. E' l'auspicio di Rio, dato che il Giappone ha rinunciato sarebbe molto interessante ospitarlo", ha dichiarato sui suoi canali social.

Il primo cittadino ha affermato che la sua amministrazione aveva già preso contatto con la Federcalcio brasiliana e "altri dirigenti" affinché Rio potesse accogliere questa competizione. "Ci sono dei contatti con la Fifa. Non è semplice perché sembra che ci sia la volontà di organizzare questa competizione in Asia", ha aggiunto.

Il Giappone aveva rinunciato ad accogliere il Mondiale per club 2021 il 9 settembre scorso, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. La Fifa non ha ancora preso una decisione e non è escluso che la competizione possa slittare al 2022. Rio aveva già ospitato l'evento nel 2000, quando a vincere fu il Corinthians di San Paolo.