Covid, Giappone rinuncia ad ospitare il Mondiale per club

L'ANNUNCIO

Se non si troverà rapidamente una nuova sede, c'è il rischio che il torneo venga cancellato

Dopo aver ospitato Olimpiadi e Paralimpiadi tra non poche polemiche, il Giappone ha ufficialmente comunicato alla Fifa che rinuncia ad organizzare il Mondiale per club 2021, che avrebbe dovuto svolgersi dal 9 al 19 dicembre. Alla base della decisione, che complica notevolmente i piani per il torneo, la pandemia che nel Paese provoca ancora diverse restrizioni, tra cui anche l'impossibilità per il pubblico di assistere alle partite e di generare introiti per gli organizzatori. Getty Images

In attesa di varare il Mondiale per club allargato a 24 squadre, dunque, la Fifa ora dovrà escogitare rapidamente un piano B per salvare l'edizione 2021 del prestigioso torneo. Dopo l'uscita di scena del Giappone, infatti, il massimo organo del calcio dovrà trovare subito una sede alternativa, oppure sarà costretto a cancellare il Mondiale per club con la formula attuale che nelle ultime due edizioni si è svolto in Qatar.