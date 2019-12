Monaco: Bakayoko, la mancata sostituzione è tutta da ridere 

SCENA COMICA

Scenetta comica e momenti di grande ilarità al 81' di Monaco-Amiens, quando il quarto uomo ha alzato il cartello per la sostituzione del numero 14 con il 22. A quel punto l'ex milanista Tiemoué Bakayoko ha salutato e applaudito il pubblico recandosi a bordocampo per il cambio, prima che gli venisse ricordato che lui ora indossava il 6 e non il 14 che ha contraddistinto la sua prima esperienza nel Principato e le avventure con Chelsea e Milan.

Accortosi dell'errore, lo stesso giocatore è scoppiato a ridere prima di salutare l'ex interista Keita Baldé, l'uomo chiamato a tornare in panchina per far posto al compagno Jean-Kévin Augustin. Il video è diventato presto virale e ha scatenato l'ilarità delle rete e anche dei compagni, come Cesc Fabregas: "Solo Baka poteva fare una cosa simile - ha commentato su Twitter lo spagnolo - Non riesco a smettere di ridere, ti amo fratello". L'ex Milan ha risposto con tre emoji con lacrime di gioia e poi scherzato: "Ridatatemi la mia numero 14, per favore".

IL VIDEO