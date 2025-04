MLS, il primo gol di Giroud è una perla

La prima volta non si scorda mai. Ci è voluto più tempo del previsto, ma finalmente Olivier Giroud, passato dal Milan ai Los Angeles FC la scorsa estate a parametro zero, ha segnato la sua prima rete nel campionato americano, la Major League Soccer. Una vera e propria perla quella dell'attaccante più prolifico della storia della nazionale francese, che ha messo a segno una punizione dal limite praticamente perfetta con il pallone che sbatte due volte sulla traversa, insaccandosi definitivamente al secondo rimbalzo. Un gol importante per Giroud ma anche per la sua squadra, perché è valso il pareggio nella sfida con Portland.