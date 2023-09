MLS, Chiellini calcia il pallone contro un avversario: l'arbitro lo grazia

© Da video

Gli anni passano anche per Giorgio Chiellini, ma la grinta e la voglia di vincere sono sempre quelle dei trionfi con la maglia della Juventus. Nel corso della finale di Campeones Cup tra il suo Los Angeles Fc e i messicani del Tigres, il 39enne difensore bianconero è stato protagonista di un brutto gesto, quando ha quasi scatenato una baruffa in campo dopo aver calciato con forza, a gioco fermo, il pallone addosso a Cordova che stava cercando di rallentare la ripresa del gioco dopo una punizione conquistata dagli statunitensi. Chiellini ha pensato bene di spintonarlo via e di tirargli addosso in modo da provocarne l’ammonizione, ma ha scatenato la reazione degli avversari. L'arbitro ha spento sul nascere la rissa, graziando l'ex difensore della Juventus che avrebbe meritato un cartellino giallo.