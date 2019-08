MLS, Bedoya segna e attacca il Congresso USA: "Fate qualcosa, basta violenza e pistole!"

"Fate qualcosa al Congresso USA! Basta violenza, basta pistole!". Un messaggio forte e chiaro quello di Alejandro Bedoya, centrocampista dei Philadelphia Union, dopo aver siglato la rete del vantaggio a Washington in casa dei DC United in una sfida di MLS. Il centrocampista della nazionale USA dopo l'esultanza ha preso in mano uno dei microfoni a bordocampo e ha urlato forte e chiaro (e in diretta tv) il proprio pensiero dopo le recenti stragi che hanno portato altri 29 morti tra Texas e Ohio. "Squalificatemi, multatemi, fate quello che volete. Non mi interessa" ha commentato poi a fine partita lo stesso Bedoya.