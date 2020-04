Milan, Ibra è già in forma: in gol e Zlatan-cam con l'Hammarby. Sul futuro: "Vediamo come e se finisce"

NON SI FERMA

Anche in una quarantena pressoché globale, Zlatan Ibrahimovic riesce a lasciare il segno. Il centravanti del Milan ha giocato un'amichevole a porte chiuse alla Tele2 Arena di Stoccolma con il suo Hammarby (di cui è azionista e con cui si sta allenando), contro la squadra satellite Frej. Dopo pochi minuti di gioco Ibra è andato in gol, giusto per non perdere il vizio. Il ritorno in campo di Zlatan in Svezia si è trasformato in un evento: Zlatan-cam e una maglietta speciale con scritto "Oggi sono forte". Ibra segna anche in quarantena





Per la cronaca: la prima mini-partita si è conclusa 2-0 per l'Hammarby, la seconda 1-1.

IBRAHIMOVIC: "HO UN CONTRATTO COL MILAN, VEDIAMO COME E SE FINISCE"

"Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere". Zlatan Ibrahimovic non ha fatto chiarezza sul proprio futuro, con le parole riportate dal sito www.aftonbladet.se dopo l'amichevole giocata con l'Hammarby. "Sono una persona - aggiunge l'attaccante 38enne - che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede".