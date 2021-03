Messi, record di presenze con il Barcellona: il club lo celebra così

Talento puro, unico, il migliore, spettacolare, leggenda, magico, genio. Sono alcuni dei tanti appellativi rivolti a Lionel Messi dai suoi ex e attuali compagni del Barcellona, che celebrano il nuovo traguardo raggiunto dal numero 10 blaugrana. Scendendo in campo contro l'Huesca (a cui ha segnato una doppietta), infatti, la Pulce è diventato, al pari di Xavi, il recordman per presenze nella storia del Barcellona. Il club catalano ha festeggiato il suo giocatore simbolo con un video della durata di circa un minuto in cui molti giocatori ed ex giocatori blaugrana rivolgono parole di stima e di affetto all'argentino, con la chiosa finale proprio di Xavi: "E la storia continua…"