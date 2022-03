Messi, il futuro è un'ipotesi: "Dopo il Mondiale molte cose cambieranno" 

LA DICHIARAZIONE

Dopo la vittoria con gol in nazionale con il Venezuela, il fuoriclasse del Psg lascia intuire che potrebbe lasciare la selezione argentina dopo il Qatar

L'Argentina, già qualificata per il Qatar, ha battuto alla Bombonera il Venezuela e uno dei tre gol dell'Albiceleste è stata segnata da Lionel Messi. Il suo futuro, sia per quanto riguarda la squadra di club con cui concluderà la carriera (si parla di un clamoroso ritorno a Barcellona a fine stagione), sia per quanto riguarda la nazionale, è tutto da decifrare. C'è però più di un indizio che lascia pensare che la Pulga possa chiudere la sua pluriennale esperienza con la maglia dell'Argentina alla fine del prossimo Mondiale. Getty Images

Dopo la partita, infatti, ha lasciato intendere che qualcosa, nel suo rapporto con la nazionale, sia destinato a cambiare: “Non so cosa farò dopo il Mondiale. Sto pensando a quello che verrà, dovrò rivalutare molte cose dopo il Qatar. Non so se andrò avanti con l’Argentina. Al momento penso a quello che verrà dopo, penso solo ad affrontare l’Ecuador e poi le partite di preparazione al Mondiale in programma a giugno e a settembre. Spero vadano nel migliore dei modi. Sicuramente dopo la Coppa del Mondo molte cose cambieranno. È da un po’ che sono felice qui, da prima di vincere la Copa America. Sono grato per tutto questo”.