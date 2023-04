Ligue 1: Messi e Sergio Ramos rilanciano il Psg, 2-0 al Nizza

FRANCIA

L'Allianz Riviera assiste al successo dei parigini, che ripartono dopo due ko consecutivi e si portano a +6 sul Lens. Sconfitta a sorpresa per il Lille

© Getty Images Dopo due sconfitte consecutive, il Paris Saint-Germain torna alla vittoria: la capolista della Ligue 1 sbanca l'Allianz Riviera e sconfigge 2-0 il Nizza, grazie alle reti di Messi (26') e Sergio Ramos (76'). Galtier e i suoi si portano così a 69 punti, +6 sul Lens e +9 sull'Olympique Marsiglia che giocherà domenica. Nell'altra sfida di giornata, l'Angers interrompe la sua lunga serie di sconfitte e batte 1-0 il Lille di Paulo Fonseca.

NIZZA-PARIS SAINT GERMAIN 0-2

Dopo due sconfitte consecutive riparte il Psg, che sconfigge 2-0 il Nizza ed espugna l'Allianz Riviera. Gli ospiti, che perdono praticamente subito Renato Sanches, dominano il possesso palla. Messi spreca una prima chance, mentre Donnarumma neutralizza la miglior chance dei rivali ed è salvifico su Moffi. Il Psg però è più incisivo, col palo colpito da Danilo Pereira, e al 26' passa: cross di Nuno Mendes e Messi insacca col sinistro sul secondo palo. Nel finale sale di tono il Nizza, con Donnarumma ad evitare le reti di Pépé e Moffi. Si va così al riposo sull'1-0 per il Psg, che rischia anche in avvio di ripresa: la traversa ferma Dante e fioccano le occasioni per i padroni di casa. Dopo aver tremato ancora su Todibo e Pepé, con Donnarumma nuovamente decisivo, gli ospiti trovano però il raddoppio al 76': lo firma Sergio Ramos, insaccando sul corner di Messi. Nel finale il Nizza va ancora vicino alla rete, senza trovarla. Vince 2-0 il Psg, Galtier sconfigge la sua ex squadra e allunga in testa: 69 punti per i parigini, ora a +6 sul Lens e +9 sull'Olympique Marsiglia che giocherà domani. L'unico che non sorride è Kylian Mbappé, che spreca due occasioni, tra cui una clamorosa nel recupero.

ANGERS-LILLE 1-0

Succede l'impensabile ad Angers: dopo 21 gare senza vittoria, nelle quali sono arrivate 19 sconfitte, i padroni di casa tornano al successo. La vittima è il Lille, che viene sconfitto 1-0 e interrompe la sua corsa europea. Il match inizia bene per gli ospiti, che costruiscono occasioni su occasioni: Bernardoni è attento in due occasioni su Angel Gomes e blinda la sua porta anche sui tentativi di Jonathan David. Il portiere salva anche su Alexsandro e così il Lille, pur avendo dominato, va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa entra in gioco l'Angers, che esalta i riflessi di Chevalier: l'estremo difensore ospite salva su Bentaleb, c'è partita in questa ripresa. Il Lille continua a macinare gioco ed occasioni, ma David è impreciso e Bernardoni ogni conclusione. La rete della beffa arriva all'84': Chevalier evita il gol sul tiro incrociato di Hunou, ma non può nulla sul tap-in di Sabanovic. Vince 1-0 l'Angers e, pur restando ultimissimo con 14 punti, interrompe la sua serie negativa. Lille quinto a quota 52, in zona-Conference League.