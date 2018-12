Messi: "CR7 mi manca, ora la Juve può vincere la Champions"

27/12/2018

"Essere nello stesso campionato e cercare di vincere ognuno con la sua squadra era molto bello. Cristiano è stato un grande giocatore per la Liga e per il Real Madrid. Quei duelli sono stati molto belli, ma io punto sempre a vincere con la mia squadra". Così Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona, commenta al quotidiano Marca, l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. "Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra o percheé segna sempre molti gol e ti dà molte altre cose in campo, ma il Real Madrid è comunque un grande club con ottimi giocatori", ha aggiunto il numero 10 del Barça. E proprio l'arrivo di Ronaldo, secondo Messi, rende la Juve una delle favorite per la vittoria della Champions League: "La Juventus è una squadra molto forte. Lo era già prima e con l'arrivo di Cristiano lo è molto di più. È una grande candidata".



"Mi piacerebbe lavorare ancora con Guardiola. È uno dei migliori allenatori al Mondo. Ecco perché mi piacerebbe, ma ti dico che lo vedo complicato". ha continuato la Pulce. "Come abbiamo detto all'inizio della stagione, la Champions è sempre speciale per ciò che significa e vorremmo vincerla di nuovo. Abbiamo questa illusione", ha aggiunto a proposito degli obiettivi del Barcellona. Messi non ha poi fatto mistero di sognare di vincere un altro Pallone d'Oro, perché "niente è impossibile con il lavoro"