Maradona, spunta un'altra figlia illegittima

In Argentina si discute, e anche tanto, sulla patrimonio di Maradona e la relativa successione, spunta un'altra figlia illegittima di Diego. A darne notizia il programma televisivo dell'emittente America e dal giornalista Luis Ventura. La ragazza si chiama Eugenia Loprevittola e ha 25 anni. Con una storia decisamente particolare: era stata data in adozione dalla madre biologica, che recentemente ha voluto incontrarla anche per rivelarle che il campione era suo padre.

lapresse