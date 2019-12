Maradona esalta Messi: "Un idolo, mai contro di lui"

"Non mi metterei mai contro Messi, per me è un idolo come lo è per Benja il suo papà Sergio Aguero". Diego Armando Maradona, che di recente ha annunciato il proprio ritiro per poi tornare sulla panchina del Gimnasia La Plata pochi giorni dopo, è tornato a parlare del suo rapporto col numero 10 del Barcellona ai microfoni dell'emittente argentina Tyc Sports, negando qualsiasi dissapore. "Sono argentino, non critico Messi, anzi, sono suo amico e l'ho visto piangere sotto la doccia quando abbiamo perso 4-0" (in occasione del quarto di finale con la Germania nel Mondiale sudafricano, ndr).