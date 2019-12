Globe Soccer Awards 2019: riparte la sfida Cristiano Ronaldo-Messi-Van Dijk

Parata di stelle del calcio mondiale per i Globe Soccer Awards 2019 che verranno assegnati il prossimo 29 dicembre a Dubai. Anche due 'italiani' fra i candidati al premio. Uno è Cristiano Ronaldo della Juventus, in competizione insieme a Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Mohamed Salah per il titolo di "Miglior giocatore dell'anno". L'altro è il dirigente della Lazio Igli Tare, in lizza con Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), e Marc Overmars (Ajax) per il titolo di "Miglior direttore sportivo dell'anno".