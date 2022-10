Manchester United-Ronaldo, scoppia un altro caso: in panchina per 90', va negli spogliatoi prima della fine

© Getty Images

Nuovo caso Cristiano Ronaldo al Manchester United. Che rovina la festa per la vittoria sul Tottenham di Antonio Conte in Premier League e la conquista del quinto posto in classifica. CR7 è rimasto a fare da spettatore in panchina per tutta la partita e ha preso la via degli spogliatoi prima del fischio finale. "Non ci presto attenzione oggi, ce ne occuperemo - ha detto il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag a fine gara - Voglio mantenere l'attenzione su questa squadra. È stata una magnifica prestazione di tutti gli 11 giocatori".