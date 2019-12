Mandzukic, inizia l'avventura con l'Al-Duhail

Mario Mandzukic è sbarcato nella notte a Doha, dando ufficialmente il via alla nuova avventura all'Al-Duhail (che ufficialmente inizierà mercoledì). L'attaccante croato ha subito posato con la sciarpa della nuova squadra e una corona di fiori prima di conoscere i nuovi dirigenti. Mandzukic, 33 anni, si è trasferito al club qatariota a titolo gratuito dalla Juventus dopo quattro stagioni e mezzo in bianconero.

Al-Duhail, è sbarcato Mandzukic twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Mario Mandzukic è sbarcato nella notte a Doha, dando ufficialmente il via alla nuova avventura all'Al-Duhail. Mandzukic, 33 anni, si è trasferito al club qatariota a titolo gratuito dalla Juventus dopo quattro stagioni e mezzo in bianconero.





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte