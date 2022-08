Manchester United, ten Hag furioso con Cristiano Ronaldo: "Comportamento inaccettabile"

rottura definitiva

L'attaccante portoghese, che vuole andare via, ha lasciato lo stadio all'intervallo dopo il cambio nell'ultima amichevole

Ronaldo torna in campo: 45' contro il Rayo Vallecano, ma resta a bocca asciutta



















Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è ai minimi storici. Esattamente un anno dopo il ritorno ai Red Devils lasciando la Juventus a tre giorni dalla chiusura del mercato, il fuoriclasse portoghese sta vivendo un'estate anomala anche nei comportamenti. Durante l'ultima amichevole contro il Rayo Vallecano in cui ha giocato solo il primo tempo, Ronaldo ha lasciato lo stadio dopo l'intervallo. Scelta che ha mandato su tutte le furie l'allenatore Erik ten Hag: "Un comportamento inaccettabile - ha commentato -, siamo una squadra e tutti dobbiamo restare fino alla fine".

Che Ronaldo non abbia intenzione di restare al Manchester United non è certo una novità, ma per il momento tutti i tentativi fatti dal proprio agente per piazzare il giocatore in una squadra che giochi la prossima Champions League, motivo per il quale vuole lasciare i Red Devils, sono andati a vuoto.

Troppo alto l'esborso per un giocatore fenomenale ma a fine carriera, soprattutto in un momento storico in cui le casse delle varie società in giro per l'Europa piangono.

Il comportamento avuto dopo il cambio nella sfida contro il Rayo Vallecano però segna il punto di rottura con l'allenatore e la società, con il neotecnico olandese che non l'ha presa bene: "Non accetterò certamente questo comportamento".