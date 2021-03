Manchester United, Solskjaer in ansia per le condizioni di Rashford

Il Manchester United festeggia la sorprendente vittoria nel derby che ha messo fine all’infinita striscia di vittorie (21) dei cugini del City, ma in casa Red Devils c’è grande preoccupazione per le condizioni di Marcus Rashford, che è uscito al 73' del derby di Manchester per un problema al piede sinistro e rischia di saltare l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan: “Dobbiamo fare un po' di conti fra chi sta bene e chi meno – ha detto Solskjaer dopo il successo sul City - Ora abbiamo un'altra gara giovedì contro il Milan e non possiamo preferire una gara a un'altra”.